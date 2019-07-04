Минтруд разрешит женщинам работать машинистами в метро и дальнобойщиками

Министерство труда подготовило новую версию списка работ, которыми в России официально запрещено заниматься женщинам, сообщает РБК, в распоряжении которого оказался проект документа.

Из нового списка, в числе прочих, исключены такие профессии как водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонны, член палубной команды судов всех видов флота, автослесарь, парашютист и машинист электропоездов.

Всего в перечень включены 98 видов работ. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2021 года.

В настоящий момент в России действует список из 456 видов работ, запрещенных для женщин, утвержденный почти 20 лет назад. Неоднократно на разном уровне, в том числе со стороны профсоюзов, предлагалось скорректировать этот список.