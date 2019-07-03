Умер бывший глава Ford и Chrysler Ли Якокка

Бывший руководитель автомобильных концернов Ford и Chrysler Ли Якокка умер в возрасте 94 лет в Лос-Анджелесе, сообщает The Washington Post.

Причиной его смерти стали осложнения, вызванные болезнью Паркинсона, сообщила дочь Ли Якокки.

John Hillery / Reuters / Scanpix / LETA

Ли Якокка начал работать в компании Ford Motor Company в 1946 году. Он участвовал в разработке нескольких успешных моделей Ford, в том числе спортивного автомобиля Mustang. Якокка дослужился до поста президента концерна, но был уволен в 1978 году внуком основателя компании Генри Фордом II.

После этого Ли Якокка перешел в Chrysler, где стал гендиректором и президентом концерна. Он спас компанию от банкротства, убедив Конгресс в 1980 году утвердить гарантии федерального займа на сумму до 1,5 миллиарда долларов. Он ушел из компании в 1992 году.