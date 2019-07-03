Boeing выделит 100 миллионов долларов семьям погибших в катастрофах 737 MAX

Авиакомпания Boeing выделит 100 миллионов долларов на помощь семьям погибших в двух самолетов 737 MAX.

Деньги будут выделяться в течение нескольких лет и будут перечислены не непосредственно семьям, а некоммерческим организациям. Их можно будет использовать на образование и покрытие ежедневных расходов семей, чьи родственники погибли в авиакатастрофах.

Семьи погибших в катастрофах 737 MAX в общей сложности подали более ста исков против компании Boeing.

Несколько сотен пилотов неназванной авиакомпании подали против Boeing коллективный иск. Они обвинили компанию в попытке скрыть известные ей недостатки модели, которые привели к катастрофам.

После второй авиакатастрофы полеты 737 MAX по всему миру были временно приостановлены. Запрет действует до сих пор.