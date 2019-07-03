40 человек погибли при авиаударе по лагерю мигрантов в пригороде Триполи

По меньшей мере 40 человек погибли во время авиаудара по центру размещения мигрантов «Таджура» в пригороде столицы Ливии Триполи, сообщают Reuters и AFP со ссылкой на службу скорой помощи.

Ранения, по данным Reuters, получили 80 человек. AFP сообщает о 70 пострадавших. Всего в здании, по которому нанесли авиаудар, находились 120 мигрантов.

Правительство в Триполи, признанное ООН, обвинило в авиаударе «военного преступника Халифу Хафтара» — командующего Ливийской национальной армии. Представитель армии Хафтара отверг причастность к случившемуся, обвинив в атаке ополченцев, связанных с правительством в Триполи.

Ответственность за случившееся на себя пока никто не взял.

В Ливии в последние несколько лет установилось двоевластие — запад страны и столица Триполи находятся под контролем правительства, признанного ООН, восток — под контролем так называемого «правительства в Тобруке», которое поддерживает фельдмаршал Халифа Хафтар. В апреле Хафтар объявил о наступлении на Триполи.

Осенью 2018 года СМИ сообщили, что из России в Ливию перебросили группу инструкторов для подготовки войск Хафтара. В Москве это отрицали. Помимо России, по неофициальной информации, Хафтара поддерживают Франция, Египет и Саудовская Аравия.