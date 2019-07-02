В правительстве решили ввести для руководства госкомпаний KPI по выполнению поручений Путина и нацпроектам
Правительство решило ввести для руководителей госкомпаний новые KPI, связанные, в том числе, с выполнением требований президента Владимира Путина и реализацией нацпроектов. Об этом пишут «Ведомости».
В частности, один из новых KPI связан с отношением инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. «Ведомости» связывают этот показатель с поручением Путина повысить долю инвестиций в основной капитал в ВВП до 25% к 2024 году.
Другие KPI касаются доли конкурентных закупок (в 2018 году госкомпании отдавали более трети заказов единственному поставщику без конкурса) и сокращения непрофильных активов.
От выполнений KPI, согласно новым рекомендациям правительства, должно зависеть начисление премий менеджменту по итогам года. Росимущество, по данным газеты, будут следить за выполнением KPI и выплатой премий.
За реализацию указа Путина уже отвечают вице-премьеры и губернаторы. <...> KPI по нацпроектам нужны для госкомпаний, поскольку на них приходится существенная доля экономики, говорит федеральный чиновник: логично, чтобы и менеджмент госкомпаний отвечал за реализацию указа президента.