В правительстве решили ввести для руководства госкомпаний KPI по выполнению поручений Путина и нацпроектам

Правительство решило ввести для руководителей госкомпаний новые , связанные, в том числе, с выполнением требований президента Владимира Путина и реализацией нацпроектов. Об этом пишут «Ведомости».

В частности, один из новых KPI связан с отношением инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. «Ведомости» связывают этот показатель с поручением Путина повысить долю инвестиций в основной капитал в ВВП до 25% к 2024 году.

Другие KPI касаются доли конкурентных закупок (в 2018 году госкомпании отдавали более трети заказов единственному поставщику без конкурса) и сокращения непрофильных активов.

От выполнений KPI, согласно новым рекомендациям правительства, должно зависеть начисление премий менеджменту по итогам года. Росимущество, по данным газеты, будут следить за выполнением KPI и выплатой премий.