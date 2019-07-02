Сотрудников штаб-квартиры Facebook эвакуировали из-за возможного обнаружения зарина

Сотрудников штаб-квартиры Facebook в Менло-Парке в Калифорнии эвакуировали после того, как в почтовом отделении соцсети получили посылку, предположительно, содержащую нервно-паралитический яд зарин.

Как сообщает NBC Bay Area, предупреждение о зарине выдало устройство, которое проверяет все посылки на опасные вещества. При этом, как сообщили CNN в пожарной службе Менло-Парка, устройство могло сработать по ошибке.

По данным NBC, эвакуацию провели из четырех зданий Facebook, три из которых признали безопасными. CNN при этом сообщает об эвакуации только из одного здания.

По предварительной информации, воздействию зарина могли подвергнуться двое человек, при этом никаких признаков, подтверждающих это, не обнаружили.

В расследовании случившегося среди прочих участвует ФБР.