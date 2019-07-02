Песков сообщил о срочной встрече Путина с Шойгу

Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об этом в ответ на вопрос журналистов, собирается ли президент России поговорить с министром обороны по поводу гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате ВМФ в Североморске, пишет «Интерфакс».

Для встречи с Шойгу глава государства отменил участие в форуме «Реки России», следует из сообщения агентства.

Главное о гибели российских моряков В Североморске произошел пожар на атомной подводной станции, погибли 14 моряков. Главное