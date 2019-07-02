Песков сообщил о срочной встрече Путина с Шойгу
Источник: Интерфакс
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Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об этом в ответ на вопрос журналистов, собирается ли президент России поговорить с министром обороны по поводу гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате ВМФ в Североморске, пишет «Интерфакс».
Для встречи с Шойгу глава государства отменил участие в форуме «Реки России», следует из сообщения агентства.