На пост председателя Европейского совета выдвинули премьер-министра Бельгии

Европейский совет после двухдневных переговоров согласовал кандидатуры будущих руководителей институтов Евросоюза.

На пост председателя Евросовета выдвинута кандидатура премьера Бельгии Шарля Мишеля, на пост главы Еврокомиссии — министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Главой дипломатии ЕС предложено сделать испанца Жозепа Борреля, главой Европейского центробанка — Кристин Лагард, которая сейчас занимает пост председателя МВФ.

Кандидатуры должны быть утверждены новым составом Европарламента.

Смена руководителей институтов Евросоюза является плановой, она проходит вслед за выборами в Европарламент. Они состоялись 26 мая.