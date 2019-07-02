ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 тысяч евро задержанным на мирных акциях

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел иск, который подали девять россиян, задержанных на мирных акциях в 2006-2011 годах.

Суд постановил, что права истцов, среди которых Лев Пономарев, Михаил Кригер и Михаил Шнейдер, были нарушены, и власти РФ должны выплатить им компенсации и покрыть судебные издержки.

Сумма компенсаций рассчитывалась для каждого случая отдельно. Так, Пономарев, Кригер и Шнейдер должны будут получить по 15 тысяч евро (плюс покрытие издержек) каждый за задержание во время пикетов на Лубянской площади в Москве в феврале и сентябре 2006 года.

Всего суд обязал Россию выплатить истцам 75 тысяч евро в виде компенсаций и еще 22 тысячи евро на покрытие судебных издержек.

Некоторые истцы не заявляли требований о компенсациях и, соответственно, им выплаты не полагаются.