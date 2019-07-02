«Что вы хотите мне сказать? Права качнуть?». Глава Красноярского края пообщался с жителями пострадавшего от паводка Канска

Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в городе Канск, где из-за паводка введен режим чрезвычайной ситуации. Видеозаписи визита губернатора опубликовало издание НГС24.

На одном из видео жительница Канска обратилась к губернатору с вопросом про местную дорогу. «А если сейчас вода пойдет, и ее размоет? Нам вертолеты будут присылать?», — спросила она. «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже могу качнуть», — сказал Усс. Он добавил, что «если дорогу размоет, ее восстановят».

На другой записи Усс попытался успокоить местного жителя. «Спокойно. Давайте я вам поправлю воротничок. Все будет хорошо», — сказал он и поправил воротник собеседнику, несмотря на его возражения. Какой вопрос задал житель Канска, на видео не видно.

Река Кан вышла из берегов 29 июня. Она затопила около 200 дачных участков и частных домов, а также школу и детский сад. Из-за паводка пострадали около 300 человек.

25 июня паводок начался в Иркутской области. В почти сотне населенных пунктов были подтоплены 10 тысяч жилых домов, в которых живут 33 тысячи человек. Погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести. Сообщалось, что это самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений в Иркутской области.