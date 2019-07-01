Компания «Вкусвилл» планирует запустить магазины нового формата и ищет под них помещения, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.

Планируется, рассказали собеседники издания, что магазины нового формата будут торговать винами и крепким алкоголем, в них также будут кафе с кухней.

В Москве, по словам участника рынка, компания планирует открыть 10–30 магазинов нового формата. «Это будет сегмент выше среднего, что-то между „Вкусвиллом“ и „Азбукой вкуса“», — сообщил он.

Во «Вкусвилле» подтвердили, что ищут помещения площадью 400–500 квадратных метров. Для своего стандартного формата компания арендует помещения площадью 100–250 квадратных метров.

Другие подробности в компании сообщить отказались, в частности, не стали уточнять, будут ли магазины нового формата работать под брендом «Вкусвилл» или у них будет другое название. В описании задачи по подбору помещений новый формат сама сеть называет «Глобо».

Сеть «Вкусвилл» основана Андреем Кривенко. Первоначально была запущена сеть по продаже молочных продуктов «Избенка» (первый магазин открылся в Москве в 2009 году). Первый магазин «Вкусвилл» был открыт в 2012 году. Некоторое время владельцы пытались развивать обе сети, но затем сосредоточились на «Вкусвилле».

По состоянию на конец 2018 года, сообщается на сайте компании, работали более 700 магазинов «Вкусвилл» в Москве, Петербурге и некоторых других городах.