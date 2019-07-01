В Гонконге протестующие ворвались в здание парламента. Они исписали стены и вывесили колониальный британский флаг

В Гонконге сотни протестующих ворвались в здание парламента. Они исписали помещения граффити, испортили портреты бывших руководителей парламента и вывесили в зале заседаний британских времен.

Как пишет South China Morning Post, часть демонстрантов покинула здание, но другие остаются в зале заседаний. Полиция угрожает разогнать их.

1 июля в Гонконге отмечается 22-я годовщина объединения с Китаем. Помимо официальных мероприятий в городе прошла мирная демонстрация с участием сотен тысяч человек. Как пишет BBC News, протестующие, решившие прорваться в здание парламента, откололись от этих протестов.

Протесты в Гонконге продолжаются несколько недель из-за планов местных властей принять закон, позволяющий экстрадировать в Китай. Инициатива была заморожена после столкновений демонстрантов с полицией 12 июня.