В Чечне при нападении на КПП погиб полицейский

В Чечне при нападении на контрольно-заградительный пункт в Ачхой-Мартановском районе погиб полицейский. Об этом сообщает управление МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (столько же по Москве). Неизвестный подошел к сотруднику полиции и ударил его ножом, после чего бросил гранату. Нападавший убит ответным огнем, сообщает МВД.

Раненый полицейский погиб по дороге в больницу. Ему было 32 года; он прибыл в Чечню из Кемеровской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В августе 2018 года в Чечне за один день произошло четыре нападения на полицейских; нападавшие были вооружены в том числе ножами и гранатами. Глава республики Рамзан Кадыров заявил о троих раненых сотрудниках полиции. Ответственность за происшествие на себя взяла террористическая организация «Исламское государство».