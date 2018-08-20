В Чечне совершены четыре нападения на полицейских. Ответственность за атаки взяло на себя ИГ. Главное

На отдел полиции в Шалинском районе Чечни напали два человека с ножами. Нападавшие, чьи имена неизвестны, попытались проникнуть на территорию отдела около 10 утра. Их убили из табельного оружия. Двое полицейских ранены; кроме того, ранения получила «женщина из гражданских», сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Второе нападение также произошло в Шалинском районе: в селе Мескер-Юрт неизвестный устроил самоподрыв, сообщил телеграм-канал «Силовики». Позднее Следственный комитет уточнил, что смертником оказался молодой человек с рюкзаком, подошедший к посту полиции. По последним данным, смертник выжил, его доставили в больницу. Никто из сотрудников полиции и гражданских в результате взрыва не пострадал.

Еще два нападения произошли в Грозном. На пересечении улиц Первомайской и Исаева произошла стрельба. Один сотрудник полиции был убит, утверждал телеграм-канал «Силовики»; также о смерти полицейского рассказали телеграм-канал Mash и источник РИА Новости. Позднее информацию о погибших опроверг источник «Интерфакса».

A post shared by Чп / Грозный 🔞 (@chp_groznyy) on Aug 20, 2018 at 5:53am PDT

Возле поста ДПС на въезде в Грозный попытались устроить взрыв. Как сообщает «Коммерсант», некто Али Ахматханов бросил в сотрудников ГАИ взрывное устройство, которое не сработало (по данным телеграм-канала «Силовики», взрыв все же произошел). Источник «Интерфакса» сообщил, что, проезжая мимо поста ДПС, боевики безуспешно пытались подорвать находившиеся в машине газовые баллоны. После этого они, по данным СК, сбили двух полицейских. По автомобилю открыли огонь, двое людей, находившихся в нем, убиты. По данным «Коммерсанта», вместе с Ахматхановым в автомобиле был 11-летний ребенок.

Атака на сотрудников ГИБДД в Чечне Alarsolt

Убиты четверо нападавших, в том числе организатор атак, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство пишет, что трое убитых — несовершеннолетние. Всего, по данным агентства, в нападениях участвовали пять человек, в живых остался только боевик, который устроил самоподрыв в Мескер-Юрте. Организатор атак, по данным «Интерфакса», принадлежал к одной из экстремистских организаций.

A post shared by Чп / Грозный 🔞 (@chp_groznyy) on Aug 20, 2018 at 4:26am PDT

Точное количество пострадавших среди полицейских и гражданских неизвестно. Источник «Интерфакса» заявил о пятерых раненых сотрудниках полиции и двоих гражданских, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что были ранены двое полицейских в Шали, а также сотрудники ДПС в Грозном (он не уточнил их число). О погибших Кадыров не упомянул.

По факту нападений в Чечне возбуждены три уголовных дела по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. «Нет никаких сомнений в том, что мозги [нападавшим] заморочили по соцсетям различные там », — написал Кадыров в своем телеграм-канале. Ответственность за нападения на себя взяла террористическая организация «Исламское государство», сообщила директор SITE Intelligence Group Рита Катц со ссылкой на подконтрольное террористам информагентство Amaq.