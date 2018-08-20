На отдел полиции в Чечне напали люди с ножами. В Грозном в перестрелке погиб полицейский

Обновление: Источник «Интерфакса» сообщил о трех полицейских, пострадавших в результате нападений в Чечне. Собеседник агентства также подтвердил, что еще один полицейский погиб.

Двое человек, вооруженных ножами, пытались попасть на территорию отдела МВД по Шалинскому району Чечни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Пострадали двое полицейских. Нападавшие убиты. Кроме того, при нападении на отдел полиции ранение получила «женщина из гражданских», сообщил анонимный источник агентства.

ТАСС со ссылкой на источник пишет, что у одного из преступников была взрывчатка. Полицейские потребовали, чтобы нападавшие остановились, после чего те достали ножи. Одного из сотрудников ранили в левое плечо.

Также 20 августа на пересечении улиц Первомайской и Исаева в Грозном, произошла перестрелка между полицейскими и боевиками. РИА Новости, ссылаясь на источник, пишет, что в этом случае погиб один полицейский.

Анонимные источники сообщают и о других нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Чечне. По информации телеграм-канала Mash, в Грозном боевик сбил на машине сотрудника ГИБДД на площади Минутка. По неподтвержденным данным, перед этим преступник бросил в полицейских взрывное устройство, но то не взорвалось (по другим сведениям, бомба сработала). Нападавший и подросток, ехавший вместе с ним, убиты. Ранения получили трое полицейских.

Также сообщается о нападении на сотрудников ДПС в Мескер-Юрте Шалинского района Чечни. Преступник устроил самоподрыв. Сотрудники правоохранительных органов и гражданские лица, по данным источника, не пострадали.