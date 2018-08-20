«Интерфакс»: в Чечне убиты четверо напавших на полицейских боевиков

Четверо боевиков, участвовавших в нападениях на полицейских в Чечне 20 августа, убиты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. Среди убитых организатор атак, личность которого установлена, но пока не раскрывается. Известно, что этот человек связан с экстремистами.

Один из преступников, который устроил самоподрыв в Шалинском районе Чечни, выжил. В каком он состоянии, не уточняется.

Во время нападения ранения получили пятеро полицейских и двое случайных прохожих. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц никто не погиб, утверждает собеседник агентства. При этом ТАСС со ссылкой на свой источник пишет, что погиб один полицейский.

Следственный комитет возбудил дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.