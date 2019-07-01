Сквер на месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово откроют 20 августа

Сквер на месте торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, сгоревшего в марте 2018 года, откроют 20 августа, сообщил в фейсбуке губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В будущем сквере начали высадку горных сосен и голубых елей, а также монтаж фонтана. Всего будет высажено 60 сосен — по числу людей, погибших при пожаре в торговом центре.

Благоустройство территории на месте «Зимней вишни» началось в мае за счет благотворительных средств, сообщает ТАСС. Над проектом сквера площадью два гектара работали архитекторы из Кемерово и США.

Первоначально власти Кемерово рассчитывали открыть сквер к 1 сентября 2018 года.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово в марте 2018 года погибли 60 человек, включая детей. После случившегося МЧС провело массовые проверки пожарной безопасности и временно закрыло почти треть российских торговых центров.