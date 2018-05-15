В Кемерово начали сносить торговый центр «Зимняя вишня»

В Кемерово начат демонтаж торгового центра «Зимняя вишня», где в марте в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 40 детей.

В комплекс «Зимняя вишня» входят несколько зданий. 15 мая рабочие приступили к демонтажу одного из них — двухэтажной постройки, где располагались сауны и автомойка. После того, как будут снесены вспомогательные строения, планируется приступить к демонтажу основного здания, в котором произошел пожар.

Исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, наблюдавший за началом сноса торгового центра, сообщил журналистам, что здание «Зимней вишни» находится в аварийном состоянии и не может эксплуатироваться. «Но самое главное — эти здания будут всегда ассоциироваться у жителей Кузбасса с произошедшей трагедией», — сказал он.

Основной собственник — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» — безвозмездно передал муниципалитету все здания комплекса, а также выкупит доли у тех, кто недоволен планами по демонтажу, сообщил Цивилев.

На месте торгового центра к 1 сентября планируется открыть сквер. Общественные слушания по поводу сквера проведут в июне. Власти, как заявил мэр Кемерово Илья Середюк, не сомневаются, что жители поддержат решение о появлении сквера.