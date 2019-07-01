Porsche отзывает в России автомобили Panamera

Представительство компании Porsche в России объявило об отзыве 2055 автомобилей Panamera, сообщает Росстандарт.

Под отзыв подпадают автомобили, проданные с декабря 2010 года по октябрь 2017 года. Список их VIN-кодов (.pdf) опубликован на сайте Росстандарта.

Существует вероятность, что в системе управления вентилятором кондиционера может произойти короткое замыкание из-за попадания влаги в контрольный блок.

На транспортных средствах, подпадающих под отзыв, бесплатно доработают или заменят блок управления вентилятора кондиционера. Также Porsche будет рекомендовать владельцам парковать машины только на улице и на расстоянии от других транспортных средств.

Стоимость Porsche Panamera у официальных дилеров начинается от 6,65 миллиона рублей.

В июне Porsche объявил об отзыве 319 родстеров Porsche 718 Boxster и спортивных купе Porsche 718 Cayman.