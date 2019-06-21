Porsche отзывает в России спортивные купе Cayman и родстеры Boxster

Российское представительство компании Porsche объявило об отзыве 319 родстеров Porsche 718 Boxster и спортивных купе Porsche 718 Cayman, сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв подпадают автомобили, проданные на территории РФ с июля 2016 года по январь 2019 года, перечень VIN-кодов, которых опубликован на сайте Росстандарта.

Из-за недостаточного соединения отдельных элементов передней части кузова в зоне багажного отделения, в случае фронтального столкновения «могут оказаться не соблюдены требования, предъявляемые нормативными актами», поясняется в сообщении причина отзыва.

На транспортных средствах, подпадающих под отзыв, бесплатно для их владельцев «будут доработаны нижняя продольная балка и поперечина в багажном отделении для стабилизации структуры кузова».

Стоимость Porsche 718 Cayman у официальных дилеров начинается от 4,18 миллиона рублей, Porsche 718 Boxster — от 4,25 миллиона рублей.

В январе Porsche отзывал в России 1236 автомобилей Porsche Panamera.