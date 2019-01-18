Porsche отзывает в России 1200 автомобилей Panamera

Российское представительство компании Porsche объявило об отзыве 1236 автомобилей Porsche Panamera, сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв подпадают автомобили, проданные на территории РФ с 15 ноября 2016 года по 17 декабря 2018 года, перечень VIN-кодов которых опубликован на сайте Росстандарта.

Существует вероятность того, что у этих автомобилей из-за ошибки в программном обеспечении может временно отключиться усилитель рулевого управления.

В декабре сообщалось, что из-за ошибки в программном обеспечении Porsche отзывает по всему миру около 75 тысяч автомобилей Panamera, произведенных в 2017-2018 годах.