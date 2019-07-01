Мэрия Москвы призвала использовать браузер «Спутник» для голосования в Мосгордуму через интернет

Безопасность выборов голосования через интернет в Мосгордуму будет обеспечена системой безопасности официального сайта мэрии Москвы mos.ru. Об этом ТАСС заявил замруководителя департамента информационных технологий мэрии Артем Костырко.

Чиновник также заявил, что для обеспечения безопасности мэрия предложит пользователям заблаговременно скачать отечественный браузер «Спутник».

Голосование через интернет в рамках эксперимента в сентябре пройдет в трех из 45 избирательных округов Москвы на выборах в Мосгордуму. Это первый эксперимент подобного рода в России.

Бета-версия разработанного«Ростелекомом» «Спутника», который позиционировался как национальный поисковик, была представлена в мае 2014 года. В 2017 году «Ведомости» писали, что «Ростелеком» признал неудачной попытку запуска «Спутника» и намеревается либо закрыть его, либо переориентировать на другие задачи.