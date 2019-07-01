Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 16 человек

Жертвами в Иркутской области стали 16 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах здравоохранения региона. Еще девять человек, в том числе ребенок, числятся пропавшими без вести.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал о 12 погибших.

В результате наводнения пострадали 760 человек, 155 из них были госпитализированы.

В регионе объявлен режим ЧС, 30 июня его посетил президент РФ Владимир Путин. Из федерального бюджета на выплаты пострадавшим от наводнения будет выделено 662 миллиона рублей.