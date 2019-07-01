Американская компания сообщила о нештатной работе российского двигателя РД-180 при запуске ракеты-носителя Atlas-5

При запуске ракеты-носителя Atlas-5 в 2018 году установленный на нее российский двигатель РД-180 сработал нештатно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе американской компании United Launch Alliance, осуществляющей запуски Atlas-5.

По словам представителей компании, двигатель РД-180 немного отклонился от заданного системой управления положения. Несмотря на это, подчеркнули в United Launch Alliance, «пуск был полностью успешным, и полезная нагрузка была выведена на расчетную орбиту».

В американской компании подчеркнули, что речь идет о разовом сбое, который не повторился при следующих запусках.

Ракеты Atlas-5, на которых устанавливаются российские двигатели РД-180, используются, в числе прочего, для доставки на орбиту спутников в интересах Минобороны США.

С 2014 года, когда отношения России и стран Запада значительно ухудшились, ведутся разговоры об отказе от использования РД-180 на американских ракетах. В конце 2014 года Конгресс США принял решение о запрете поставок российских двигателей (на уже действующие соглашения он не распространялся). В 2015 году запрет был смягчен.