Из выдачи Skyscanner пропали авиабилеты в Крым

Из выдачи — одной из крупнейших систем по поиску авиабилетов — пропали билеты в Симферополь, сообщает «Коммерсант».

Издание обратило внимание на отсутствие возможности купить билеты в Крым 28 июня; перелеты не отображались с утра до вечера ни из одного крупного города России. В компании не смогли объяснить причину случившегося.

Один из источников «Коммерсанта», знакомых с деятельностью Skyscanner, заявил, что отсутствие билетов может быть связано с техническими неполадками; другой назвал возможной причиной антироссийские санкции ЕС.

29 июня пресс-служба российского подразделения Skyscanner сообщила РБК, что специалисты выясняют причины сбоя. «Скорее всего, причина в технических неполадках сервиса. На данный момент у нас как у пресс-службы нет информации», — заявили в Skyscanner.

В Крыму не работает сервис по аренде квартир Airbnb, а сервис бронирования отелей Booking.com функционирует с ограничениями. Российские власти пообещали до конца 2019 года запустить на полуострове аналог этих онлайн-агрегаторов.