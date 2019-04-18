Росреестр запустит в Крыму аналог Airbnb и Booking.com

Росреестр и Федеральная кадастровая палата до конца 2019 года запустят сервис аренды жилья и отелей в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

Сервис будет создан в рамках IT-платформы « », который разрабатывает Федеральная кадастровая палата.

Как сообщили РБК в кадастровой палате, сервис будет работать как онлайн-агрегатор, где можно арендовать квартиру или дом, а также забронировать отель. Распространят ли сервис на всю Россию, в Росреестре не уточнили.

В Крыму не работает сервис по аренде квартир Airbnb, а сервис бронирования отелей Booking.com функционирует с ограничениями.

В 2018 году Крым посетили 6,8 миллиона туристов, что на 28% больше, чем в 2017 году, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.