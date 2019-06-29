Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Во Владимирской области задержали заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина. Его заподозрили в езде в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации пресс-службы Приволжского округа Росгвардии, Березин отказался от медицинского освидетельствования. В отношении генерала началась служебная проверка.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Березин был задержан 25 июня после того, как его машину остановили на трассе сотрудники ГИБДД. В поведении росгвардейца были признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти медицинское освидетельствование на месте.

26 июня глава МВД Владимир Колокольцев предложил конфисковывать машины у водителей, пойманных пьяными за рулем. По задумке Колокольцева, автомобиль надо отбирать, даже если водитель управлял им по доверенности.