Глава МВД предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей, в том числе ездящих по доверенности

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, пойманных пьяными за рулем, даже если они управляли транспортными средствами по доверенности.

С такой инициативой министр выступил на Госсовете в Кремле, посвященном развитию автомобильной отрасли и обеспечению безопасности дорожного движения. Соответствующее предложение уже внесено министерством в правительство, отметил Колокольцев.

«Возникает возражение о том, что не совсем будет правильно, когда один гражданин нарушает правила дорожного движения, а у другого гражданина — собственника — этот автомобиль конфисковывается. Законодательством предусматривается возможность регрессного иска собственника к нарушителю», — сказал глава МВД.

Владимир Колокольцев добавил, что его ведомство ставит своей целью добиться к 2024 году снижения смертности на российских дорогах в три с половиной раза, а к 2030 году — выйти на нулевой уровень.