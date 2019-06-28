«Ведомости»: российские авиакомпании рискуют прекратить полеты на самолетах, зарегистрированных на Бермудах

Росавиация потребовала от российских авиакомпаний сертифицировать в ведомстве любые изменения в самолетах, зарегистрированных на Бермудских островах. На них приходится 91% российского парка самолетов.

Как сообщают «Ведомости», замглавы Росавиации Алексей Новгородов в мае направил в территориальные органы ведомства письмо, в котором попросил довести эту информацию до перевозчиков. Подлинность письма подтвердили представители четырех авиакомпаний.

По данным «Ведомостей», ранее МИД РФ сообщил Росавиации, что не считает международным по летной годности с Бермудами, поскольку «заморская территория Великобритании» не имеет права заключать международные договоры.

Росавиация приказала своим территориальным органам при проверке авиакомпаний считать несоответствием изменения самолетов, которые не одобрены ведомством. Замглавы Росавиации предложил давать на устранение замечаний не более 365 дней.

«Ведомости» указывают, что Росавиация может остановить полеты самолетов, если они не соответствуют требованиям летной годности.

30 крупнейших авиакомпаний России, на которые в январе-апреле пришлось более 99% пассажиропотока, эксплуатируют . Из них 700 зарегистрированы на Бермудских островах, по 35 — в Ирландии и России.

Все иностранные суда авиакомпаний «Аэрофлот», «Победа», S7, Utair, Nordwind, Azur Air, Red Wings зарегистрированы на Бермудах. Самолеты компании «Россия» зарегистрированы как на Бермудах, так и в Ирландии.