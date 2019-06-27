В Твери арестовали обвиняемого в отравлении пассажира подмосковной электрички

Суд арестовал жителя Твери, обвиняемого в отравлении мужчины 1965 года рождения в электричке Подсолнечная — Москва, сообщили в Следственном комитете. Личность задержанного не раскрывается.

В СК рассказали, что в феврале 2019 года в электричке на Ленинградском вокзале в Москве обнаружили пьяного мужчину, который спустя несколько часов умер в больнице от отравления .

СК возбудил уголовное дело по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Следователи установили, что к преступлениям причастен житель Твери, ранее судимый за разбой и убийства.

По версии следствия, обвиняемый может быть причастен к серии ограблений в Москве, Московской и Тверской областях. В ходе обысков у него нашли вещи и документы ограбленных людей.

26 июня в Москве арестовали Мурата Сабанова, обвиняемого в кражах, грабеже и разбое. Предполагается, что он давал прохожим в центре Москвы напитки с подмешанными в них лекарствами, а, когда люди теряли сознание, он их грабил или избивал. Обвиняемый признал вину частично.