В Красноярске студент рассказал об отчислении из университета из-за дипломной работы о долгах региона. В вузе назвали работу ненаучной

Студент Сибирского федерального университета (СФУ) Руслан Мирошниченко рассказал изданию KrasNews.com, что с 2017 года не может защитить дипломную работу об увеличении госдолга Красноярского края.

В дипломе, в частности, говорилось со ссылкой на Счетную палату, что с 2008 по 2015 год госдолг региона вырос с 1,6 миллиарда до 68,7 миллиарда рублей. Когда Мирошниченко попытался защитить диплом, работу отправили главе правительства края Виктору Томенко. Затем студента не допустили до защиты и отчислили из вуза.

Студент обратился с жалобой в прокуратуру, которая нашла нарушения в его отчислении, после чего его восстановили. Мирошниченко говорит, что перед новой защитой научный руководитель раскритиковала работу, и ему поставили двойку.

В СФУ сообщили, что изначально научный руководитель студента дала положительный отзыв на работу, поскольку «пожалела» Мирошниченко, который говорил, что, если не защитит диплом, то попадет в армию. Сама работа, говорят в вузе, не соответствует научным критериям и носит публицистический характер. Например, в ней не раскрыто понятие «государственного долга», а также присутствуют отсылки к «Золотому теленку».

В университете добавили, что у Мирошниченко есть время до середины июля, чтобы защитить диплом.

В 2017 году из Сибирского федерального университета уволили преподавателя Михаила Константинова. Он связал увольнение с тем, что показал студентам фильм «Он вам не Димон» об окружении премьер-министра Дмитрия Медведева, снятого Фондом борьбы с коррупцией.