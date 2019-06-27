Прокуратура потребовала более 14 лет лишения свободы для обвиняемого по делу «краснодарских каннибалов»

Обвинение потребовало назначить 14 лет и три месяца лишения свободы жителю Краснодара Дмитрию Бакшееву, обвиняемому по так называемому делу «краснодарских каннибалов». Об этом «Медиазоне» сообщила адвокат Бакшеева Юлия Федотова.

Бакшееву вменяют в вину и . По версии следствия, обвиняемый убил знакомую Елену Вахрушеву, с которой его супруга Наталья поссорилась на почве ревности. Затем Бакшеев расчленил тело и сфотографировался с его фрагментами.

Федотова настаивает, что ее подзащитный не убивал Вахрушеву, а нашел мешки с ее останками на улице. По словам Бакшеева, он сделал снимки с фрагментами тела погибшей, чтобы преодолеть страх смерти и трупов, который появился у него после смерти матери.

Дмитрий Бакшеев был задержан в сентябре 2017 года — после того, как рабочие нашли его мобильный телефон, на котором были снимки мужчины с частями тела убитой женщины. Также была задержана жена Бакшеева Наталья. В феврале 2019 года ее осудили на 10 лет за подстрекательство к убийству.

Телеграм-канал Mash писал, что Бакшеевы могут быть причастны к 30 убийствам и что они занимались каннибализмом. СК сообщал, что после убийства Вахрушевой дома у супругов были найдены «фрагменты человеческого тела в солевом растворе, фрагменты пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения». Обвинения в других убийствах Бакшеевым не предъявляли.

Читайте также В Краснодаре задержали семейную пару по подозрению в каннибализме. На их счету может быть до 30 убитых и съеденных людей