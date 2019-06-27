Полиция объявила о задержании человека, которого ранее приняли за Сергея Цапка

Полиция задержала в Сочи 32-летнего Виталия Никифорова, которого приняли за покойного лидера Сергея Цапка, сообщили представители прокуратуры Краснодарского края.

Никифоров, рассказали в прокуратуре, подозревается в нескольких кражах. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

В начале июня на фотографии, сделанной на месте одного из ДТП в Сочи, заметили человека, похожего на Сергея Цапка, который в 2014 году умер в СИЗО.

Жители станицы Кущевской, где действовала группировка Сергея Цапка, обратились в прокуратуру с просьбой установить имя человека на фото. Они предположили, что Цапок мог симулировать смерть.

В прокуратуре Краснодарского края, в свою очередь, заявили, что на месте ДТП был снят похожий на Сергея Цапка уроженец Бишкека Виталий Никифоров, находящийся в федеральном розыске по делам о кражах.