На месте аварии в Сочи заметили человека, похожего на Сергея Цапка. Прокуратура заявила, что это разыскиваемый подозреваемый

Жители станицы Кущевской, где действовала преступная , обратились в прокуратуру после того, как на месте крупной аварии в Сочи заметили человека, похожего на умершего лидера банды.

Как сообщала «Комсомольская правда», жители попросили прокуратуру установить имя человека, попавшего на фото на месте ДТП. В своем обращении они отмечали, что, если это окажется Цапок, «то можно будет утверждать о совершении целого ряда должностных преступлений».

Адвокат лидера Кущевской ОПГ Умалат Сайгитов в беседе с телеканалом «360» назвал правдоподобным «сценарий с воскрешением» Сергея Цапка, поскольку на Кубани «зашкаливает» уровень коррупции. В то же время другой адвокат Цапка Игорь Скрипка сказал телеграм-каналу Life Shot, что человек на фото действительно похож на Цапка, но тот умер. «Он умер в СИЗО… Его вскрыли и его похоронили. Сложно после этого ожить», — добавил он.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили РИА Новости, что на месте аварии был замечен уроженец Бишкека Виталий Никифоров, объявленный в федеральный розыск за кражу. Издание Baza опубликовало несколько фотографий Никифорова, где он отличается от Цапка.

Сергей Цапок в ноябре 2013 года получил пожизненный срок. Летом 2014 года он умер в СИЗО. Незадолго до этого в СИЗО покончил с собой член Кущевской ОПГ Игорь Черных, также осужденный пожизненно.