ФСБ обнаружила утечку за рубеж данных о кибератаках на российские компании

Российские компании, управляющие критической инфраструктурой, передают иностранным организациям сведения о кибератаках на свои объекты. Как сообщает РБК, об этом со ссылкой на ФСБ сказано в материалах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Некоторые компании «неохотно» передают такую информацию в из-за «возможных имиджевых и финансовых потерь», сказано в документах. По этой причине центр не может «адекватно реагировать» на атаки.

Из-за передачи информации о компьютерных атаках за рубеж, сказано в документах, более полной информацией о том, как защищены объекты, будут обладать не российские органы, а «зарубежные организации и специальные службы».

В ФСТЭК и ФСБ официально не комментировали эту информацию.

Газета The New York Times сообщила 15 июня, что США с 2012 года предпринимают попытки внедриться в компьютерные системы, отвечающие за энергобезопасность России, и в последнее время активизировали эти действия.

В Минэнерго РФ заявили, что не получали сообщений о каких-либо кибератаках на российскую энергосистему. В то же время глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия действительно периодически фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны.

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