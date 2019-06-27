ФСБ обнаружила утечку за рубеж данных о кибератаках на российские компании
Российские компании, управляющие критической инфраструктурой, передают иностранным организациям сведения о кибератаках на свои объекты. Как сообщает РБК, об этом со ссылкой на ФСБ сказано в материалах Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).
Некоторые компании «неохотно» передают такую информацию в Национальный центр по борьбе с кибератаками из-за «возможных имиджевых и финансовых потерь», сказано в документах. По этой причине центр не может «адекватно реагировать» на атаки.
Из-за передачи информации о компьютерных атаках за рубеж, сказано в документах, более полной информацией о том, как защищены объекты, будут обладать не российские органы, а «зарубежные организации и специальные службы».
В ФСТЭК и ФСБ официально не комментировали эту информацию.
Газета The New York Times сообщила 15 июня, что США с 2012 года предпринимают попытки внедриться в компьютерные системы, отвечающие за энергобезопасность России, и в последнее время активизировали эти действия.
В Минэнерго РФ заявили, что не получали сообщений о каких-либо кибератаках на российскую энергосистему. В то же время глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия действительно периодически фиксирует кибератаки из США на критически важные системы страны.