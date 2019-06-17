«У российских электросетей высокий уровень защиты». Минэнерго прокомментировало сообщение об атаках хакеров из США на энергосистему

В министерство энергетики РФ не поступали сообщения о каких-либо кибератаках на российскую энергосистему. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства, комментируя статью The New York Times о попытках американских спецслужб внедриться в российские компьютерные системы, отвечающие за энергобезопасность.

В Минэнерго подчеркнули, что «защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами».

Большинство критически важных субъектов энергетики, заявили представители министерства, подключены к государственной системе защиты.

«У российских электросетей высокий уровень защиты», — подчеркнули в Минэнерго, добавив, что безопасность, в числе прочего, обеспечивается за счет планомерного успешного внедрения российских технологий и оборудования.

The New York Times 15 июня сообщила, что американские спецслужбы с 2012 года пытаются внедриться в компьютерные системы, отвечающие за российскую энергобезопасность, а в последнее время кибератаки активизировались. Президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию, назвав журналистов в своем твиттере трусами и врагами народа. Издание претензии Трампа отвергло.