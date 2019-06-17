«Обвинять прессу в госизмене опасно». The New York Times ответила на претензии Трампа в твиттере

Редакция The New York Times отвергла претензии Дональда Трампа, обвинившего газету в госизмене из-за публикации материала о кибератаках США на Россию.

В статье издания, опубликованной в субботу, говорилось о том, что американские спецслужбы пытаются внедриться в компьютерные системы, отвечающие за энергобезопасность России. Такие кибератаки ведутся еще с 2012 года, но в последнее время стали более активными, утверждалось в материале NYT со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома.

Президент США резко отреагировал на выход материала, назвав журналистов в своем твиттере трусами и врагами народа.

Редакция ответила ему там же в твиттере: «Обвинять прессу в госизмене опасно. Мы информировали правительство о материале до его выхода. Как и говорится в статье, советники Трампа по национальной безопасности не высказали какой-либо обеспокоенности в связи с публикацией»

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