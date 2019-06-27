Forbes составил рейтинг российских вузов с учетом того, как они готовят предпринимателей. Победили МИСиС, МГИМО и Физтех
Источник: Forbes
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Журнал Forbes опубликовал свою версию рейтинга лучших российских вузов, составленную с учетом количества среди выпускников предпринимателей и представителей «российской элиты», а также данных Минобрнауки об эффективности вузов, качестве образования и выпускников.
Первые места в рейтинге заняли МИСиС, МГИМО, Физтех (стал третьим во второй раз), МИФИ и МГУ.
Далее в рейтинге расположены РАНХиГС (второе место в прошлом году), университет ИТМО, ВШЭ, Томский политехнический университет и лидер прошлого года Российская экономическая школа.
Forbes составляет рейтинг вузов во второй раз.