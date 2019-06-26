Суд прекратил дело об оскорблении главы Хакасии

В Хакасии суд прекратил административное дело жителя Красноярска Вячеслава Шоева, который обвинялся по статье о неуважении к власти из-за оскорбления главы региона Валентина Коновалова. Об этом сообщает глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Ранее Шоев написал в соцсетях пост, в котором назвал главу Хакасии «гаденышем» и «засранцем». В пресс-службе Коновалова заявляли, что удивлены самим фактом возбуждения дела и глава Хакасии на самом деле ни на кого не обижался. В итоге суд посчитал, что в действиях Шоева нет состава правонарушения.