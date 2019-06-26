Суд оштрафовал издание «Тайга.инфо» за гиперссылки на видео с матом

Суд оштрафовал издание «Тайга.инфо» на пять тысяч рублей за гиперссылки в текстах, которые вели на видеозапись, где слышна нецензурная брань.

Главный редактор Василий Волнухин сообщил «МБХ Медиа», что суд прошел две недели назад, но издание «решило это особо не афишировать».

«Тайга.инфо» обжалует вынесенное решение, сказал Волнухин изданию Znak.com. «Считаем, что гиперссылки, ведущие на сторонние интернет-ресурсы, — это не наша ответственность», — объяснил он.

В мае у Роскомнадзора возникли претензии к материалам издания об избиении студента. В них присутствовали гиперссылки на видео избиения, где нападавшие матерились.