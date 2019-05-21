Роскомнадзор заподозрил издание «Тайга.инфо» в использовании нецензурной брани из-за статей, где ругательство заменили на *****

Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу обязало главного редактора «Тайги.инфо» явиться для «дачи объяснений и (или) составления протокола» об в материалах издания. Об этом сообщает «Тайга.инфо» со ссылкой на уведомление от Роскомнадзора.

У ведомства возникли претензии к трем материалам издания, посвященным групповому избиению подростка в Новосибирске. В них цитировалась фраза из видеозаписи избиения «Убей его, *****!», которую сказал один из нападавших. «Тайга.инфо» подчеркивает, что ругательство было передано именно в виде звездочек. При этом, судя по кэшу Google, все три материала изначально содержали ссылку на видео с нецензурной лексикой.

«Судя по всему, претензии Роскомнадзора сводятся к словам в тексте статьи „Убей его, *****!“. Нецензурную брань в слове, зашифрованном звездочками, можно найти лишь при большом желании и определенном интересе. Слова „милый“ или „бубен“ также укладываются в данное количество звездочек, но бранными не являются. Что увидел Роскомнадзор в тексте, остается загадкой», — заявил главный редактор «Тайги.инфо» Василий Волнухин.

В разговоре со Znak.com Волнухин заявил, что пойдет в Роскомнадзор 22 мая.

14 мая сообщество «Инцидент.Новосибирск» в ВК выложило видео, на котором, как утверждалось, студенты архитектурно-строительного колледжа Новосибирска избивают подростка за якобы совершенное им изнасилование («Тайга.инфо» писала, что пострадавший тоже учится в колледже). По факту инцидента возбудили уголовное дело, один из подозреваемых объявлен в розыск.

Глава новосибирского архитектурно-строительного колледжа Сергей Аверьяскин подтвердил, что пострадавший — студент колледжа, но заявил, что нападавшие там не учатся. По словам Аверьяскина, издания «Тайга.инфо» и НГС, писавшие про инцидент, нанесли урон репутации учебного заведения, в связи с чем представители колледжа обратились в Роскомнадзор и в суд.