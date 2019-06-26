Сан-Франциско стал первым городом в США, запретившим электронные сигареты

Окружной совет Сан-Франциско проголосовал за запрет продажи и производства электронных сигарет в городе. Решение вступит в силу через 30 дней после того, как соответствующий документ подпишет мэр.

Запрет будет действовать до тех пор, пока использование электронных сигарет не разрешит Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Окружной совет подчеркнул, что использование электронных сигарет, в первую очередь подростками, может иметь значительные негативные последствия для общественного здоровья.

Сан-Франциско, отмечает NBC News, стал первым крупным городом в США, запретившим электронные сигареты.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, подготовленный группой сенаторов. Он приравнивает кальяны и «электронные курительные изделия» (авторы предлагают ввести в законодательство такое понятие) к табачным изделиям, в том числе ограничивает продажу и использование таких устройств.

В конце мая 2019 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, согласно которому электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и вейпы) становятся подакцизными товарами.