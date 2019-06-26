РСПП: исполнение закона о защите Рунета от угроз может снизить скорость доступа в интернет

В документах к содержатся требования, которые угрожают снижением скорости передачи информации и ограничением доступа в интернет. К такому выводу пришли в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишет РБК.

Эксперты РСПП проанализировали проекты нормативных актов к закону об изоляции Рунета, которые Минкомсвязи опубликовало на сайте regulation.gov.ru, и направили главе ведомства письмо со своими выводами. Его копия есть у РБК; представитель РСПП подтвердил, что оно было отправлено.

Кроме угрозы ограничения доступа к сайтам, в письме есть и другие замечания. В нем говорится, что отдельные требования подзаконных актов невыполнимы, а другие противоречат самому закону. Из информации на сайте regulation.gov.ru следует, что Минкомсвязи частично учло замечания РСПП, отмечает РБК.