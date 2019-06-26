Роскомнадзор направил провайдерам требования в рамках закона об изоляции Рунета. Он еще не вступил в силу

Обновление. В Роскомнадзоре сообщили, что начали собирать информацию от провайдеров, чтобы создать систему мониторинга, которая позволит операторам связи быстро реагировать в случае «угроз нарушения целостности Рунета».

Территориальные управления Роскомнадзора направили провайдерам письма с просьбой предоставить информацию о точках обмена трафиком, сообщил в своем телеграм-канале IT-специалист Филипп Кулин.

Роскомнадзор просит предоставить сведения «с целью реализации положений закона» , сказано в письме управления по Северо-Западному федеральному округу. По данным Кулина, подобные письма получили провайдеры из Москвы, Петербурга и Томска.

Закон об изоляции российского сегмента интернета в случае появления угроз вступит в силу 1 ноября 2019 года. К 2021 году должна заработать национальная система доменных имен, необходимая для выполнения закона.