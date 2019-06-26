«Коммерсант»: власти запросили у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте

Российские власти начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина на полках магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на три источника.

По их словам, соответствующую информацию запросили Минсельхоз и Роспотребнадзора. Один из собеседников «Коммерсанта» уточнил, что запросы были неформальными; официальных обращений по этому поводу пока не поступало.

По мнению источников «Коммерсанта», действия властей могут быть связаны с подготовкой к запрету импорта грузинского вина в Россию. Роспотребнадзор и Минсельхоз это не прокомментировали.

24 июня Роспотребнадзор заявил об ухудшении качества грузинского вина. Это произошло на фоне обострения отношений между Россией и Грузией. Причиной роста напряженности стали акции протеста в Тбилиси, начавшиеся 20 июня. На них звучали в том числе антироссийские лозунги.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает российским авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Грузинским авиакомпаниям также запретили летать в Россию.

Во время предыдущего конфликта между Москвой и Тбилиси российские власти уже вводили запрет на поставки грузинского вина. Он действовал с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли, что в винах из Грузии обнаружены пестициды и тяжелые металлы.