«Какие номера свободны, такие и приобретаются». Глава Минпромторга ответил на публикации о гостинице за 1,4 миллиона рублей в сутки

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» о высокой стоимости гостиничных номеров, в которых он останавливается в командировках.

По утверждению министра, его ведомство «полностью вписывается» в существующие нормативы, а при планировании командировок исходит из «заранее согласованных» параметров, определенных бюджетом министерства.

«Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются», — добавил он.

На проживание чиновников Минпромторга в 2016-2017 годы бюджет потратил 19,3 миллиона рублей, сообщила «Трансперенси». Сам министр Мантуров останавливался в номерах стоимостью от 218 тысяч до 1,4 миллиона рублей в сутки. Установленные предельные нормы для подобных трат чиновников значительно ниже, однако на федеральных министров ограничения не распространяются. В «Трансперенси» также считают, что подобные траты министерств практически не контролируются.

У Дениса Мантурова один из самых высоких доходов среди членов правительства. В 2018 году он задекларировал доход в 443 миллиона рублей.