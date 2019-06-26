Компания IKEA планирует в 2020 году запустить сервис по аренде мебели в России. Об ТАСС сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

«В планах у нас запустить проект по аренде мебели в России в грядущем году. Но мы находимся на этапе изучения и анализа, каким образом это можно реализовать, процесс сложный, нужно учесть много факторов. Нужно понять, будем мы это сами осуществлять или в партнерстве с кем-то. Пока деталей нет», — сказал Эрнтелл.

О том, что IKEA начнет сдавать мебель в аренду, стало известно в феврале. Первой страной, где запустили эту услугу, стала Швейцария. Сообщалось, что первоначально IKEA будет сдавать в аренду только офисную мебель, а затем распространит эту практику и на мебель для кухни.