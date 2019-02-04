Шведская мебельная компания IKEA начнет сдавать мебель в аренду. Первой страной, где это произойдет, будет Швейцария — там эта функция будет доступна уже в феврале 2019 года. Услуга вводится в рамках программы IKEA по повышению экологичности бизнеса.

На первоначальном этапе в аренду будет сдаваться только офисная мебель. В дальнейшем IKEA планирует распространить эту практику на мебель для кухни.

В 2018 году прибыль IKEA упала более чем на треть. На фоне этого компания объявила о сокращении 7500 рабочих мест.