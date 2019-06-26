Глава Бурятии поручил проверить жалобы эвенков на предприятие по добыче нефрита. Его сотрудников обвиняют в похищениях и избиениях

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить жалобы на Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП), сотрудников которого обвиняют в преследовании жителей таежного поселка Россошино. Об этом сообщает издание «Байкал Daily» со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.

В поселке Россошино живут в основном эвенки, которые занимаются охотой и рыбалкой. Они утверждают, что сотрудники ЗГРП лишают их доступа к реке и охотничьим угодьям, сжигают зимовья, отбирают имущество. По тем, кто заходит на территорию, которую предприятие считает своей, стреляют. Некоторых задерживают и по несколько дней держат взаперти.Депутат Сергей Агафонов заявил «Радио Свобода», что задержанных допрашивают и бьют, а после освобождения бросают в тайге.

Жители поселка Россошино записали видеообращение к Владимиру Путину. Оно было опубликовано на ютьюбе 24 июня Anonim Incognito

МВД по Бурятии сообщило «Радио Свобода», что сотрудники полиции проверяли жалобы жителей Россошино, но указанные ими факты не нашли подтверждения. В свою очередь директор ЗГРП Александр Воронков заявил РБК, что предприятие начало внутреннюю проверку. По его словам, раньше жители Россошино напрямую не обращались на ЗГРП с жалобами.

Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит в Бурятии. По данным «СПАРК-Интерфакс», 74% акций ЗГРП принадлежат компании «Гранит», 25% — «Ростеху». Но представитель «Ростеха» заявил РБК, что госкорпорация вышла из состава акционеров ЗГРП в 2017 году.