Глава Бурятии поручил проверить жалобы эвенков на предприятие по добыче нефрита. Его сотрудников обвиняют в похищениях и избиениях
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил проверить жалобы на Забайкальское горнорудное предприятие (ЗГРП), сотрудников которого обвиняют в преследовании жителей таежного поселка Россошино. Об этом сообщает издание «Байкал Daily» со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии.
В поселке Россошино живут в основном эвенки, которые занимаются охотой и рыбалкой. Они утверждают, что сотрудники ЗГРП лишают их доступа к реке и охотничьим угодьям, сжигают зимовья, отбирают имущество. По тем, кто заходит на территорию, которую предприятие считает своей, стреляют. Некоторых задерживают и по несколько дней держат взаперти.Депутат поселения Усойское-Эвенкийское Сергей Агафонов заявил «Радио Свобода», что задержанных допрашивают и бьют, а после освобождения бросают в тайге.
МВД по Бурятии сообщило «Радио Свобода», что сотрудники полиции проверяли жалобы жителей Россошино, но указанные ими факты не нашли подтверждения. В свою очередь директор ЗГРП Александр Воронков заявил РБК, что предприятие начало внутреннюю проверку. По его словам, раньше жители Россошино напрямую не обращались на ЗГРП с жалобами.
Забайкальское горнорудное предприятие добывает нефрит в Бурятии. По данным «СПАРК-Интерфакс», 74% акций ЗГРП принадлежат компании «Гранит», 25% — «Ростеху». Но представитель «Ростеха» заявил РБК, что госкорпорация вышла из состава акционеров ЗГРП в 2017 году.