Видеоблогера Руслана Соколовского задержали на Красной площади с плакатом «Путин лох»

В ночь на 25 июня в Москве на Красной площади задержали видеоблогера Руслана Соколовского — он стоял в одиночном пикете с плакатом «Путин лох», протестуя таким образом против .

По данным «ОВД-Инфо», блогера отпустили из полиции около 03:00 ночи. Составлен ли на него протокол об административном нарушении, неизвестно.

В мае 2017 года Руслана Соколовского приговорили к трем с половиной годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. Блогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно. Впоследствии суд снял с него судимость из-за частичной декриминализации статьи об экстремизме.